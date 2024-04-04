Bayer Leverkusen, Almanya Kupası finalde!
Almanya Kupası'nda Fortuna Düsseldorf'u 4-0 yenen Bayer Leverkusen, finale çıktı.
Almanya Kupası'nda Fortuna Düsseldorf'u 4-0 yenen Bayer Leverkusen, finale yükseldi.
BayArena'da oynanan karşılaşmada ikinci lig ekibi Fortuna Düsseldorf'u ağırlayan Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong'un 7, Amine Adli'nin 20, Florian Wirtz'in 35 ve penaltıdan 60. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.
Bu sezon çıktığı 40 resmi maçta da yenilmeyen Bayer Leverkusen, 25 Mayıs'ta oynanacak finalde Kaiserslautern'in rakibi oldu.
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