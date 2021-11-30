Ünlü yorumcu Engin Verel'den ağır Pereira eleştirisi

30 Kasım 2021 Salı, 08:33

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu ve ünlü yorumcu Engin Verel, Göztepe beraberliği sonrası teknik direktör Vitor Pereira'yı ağır şekilde eleştirdi.

Engin Verel'in görüşleri şöyle:

"Pereira'nın bir tezi vardı, "Trabzonspor Avrupa'da oynamıyor. Biz de elenince şartlar eşit olacak..." Eeee... Kabahatliyi hep dışarıda arayabilirsin, sudan sebeplerle hatalarını görmemeye ve göstermemeye çalışırsın ama bir gün deniz tükenir, biri çıkıp "Kral Çıplak" diye bağırır. Fenerbahçe'nin ve onun hocası Pereira'nın dün Göztepe deplasmanındaki durumunun özetidir bu.

Trabzonspor dışında bütün rakiplerin puan kaybetmiş... "Rakiplerin" diyorum, şampiyonluk uzak ihtimal olsa da Göztepe deplasmanında kazanıp, en azından ligi ikinci bitirmek ve Şampiyonlar Ligi umudunu korumak için bir fırsatın var. Camiana ve rakiplerine bu mesajı vermek için Göztepe deplasmanında kazanman lazım.Göztepe, ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Geriye düşmen, hatta maçı kaybetmen de normaldir. Bunlar mantık çerçevesinde herkesin 'Olabilir' diyeceği ihtimaller. Ama hiç kimse Pereira'nın maç 1-1'ken ve galibiyet kovalarken, İrfan Can'ı oyundan almasına "Olabilir" diyemez.

Başta maçı anlatan spiker olmak üzere, ekranları başındaki herkes tabelada İrfan Can'ın numarasını görünce, bir "Şok" durumu yaşadı. Yanılıyor olmalıydık ama Pereira bizi yanıltmadı. İrfan Can'ın bu kararı şaşkınlıkla karşılamasına ve söylene söylene kenara gelmesine de hiç kimse anlam(!) veremedi...Bunun tek bir tercümesi var, "Pereira kovulmak ve tazminatını almak istiyor" diyeceğim ama orada da Başkan Ali Koç'un, "Pereira'nın tek kuruş tazminatı yok" sözüne itimat etmek durumundayım..."



