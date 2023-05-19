VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: 'Kupayı Türk voleybolu kazandı'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 17:19

Güncelleme: 19.05.2023 - 17:19

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank’ın başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Gabi Guimaraes, Torino’nun ev sahipliğinde düzenlenecek olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde cumartesi günü Eczacıbaşı Dynavit'e karşı oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Giovanni Guidetti (solda) ve Gabi Guimaraes (sağda)

"TÜRK FİNALİNİN BİR PARÇASI OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

Bir kez daha finalde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Giovanni Guidetti, “Şampiyonlar Ligi finalinde olmak elbette çok güzel. Ancak 9'uncu kez final oynayacağımızı burada öğrendim. Çünkü sporda geride kalanları saymanın bir anlamı yoktur. Ne olduğundan ziyade ne olacağına odaklanmak zorundayız. Bu yeni bir mücadele, yeni bir final. Yeni bir takımın çok uzun ve zor bir yolun ardından ulaştığı özel bir final. Bu yüzden her şeyden önce burada olmaktan gurur duyuyoruz. Finalde kalabalık bir seyircinin önünde harika bir takıma karşı oynayacağımız için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Türk finalinin anlamına değinen İtalyan antrenör, “Buradaki tüm kadın sporcular, Türkiye’deki gençler için rol modeller. Ülke kadınına güç veriyorlar, örnek oluyorlar. Burada Türk finalinin bir parçası olmak harika bir duygu. Türk kadınları ve Türk voleybolu şimdiden kupayı kazanmış durumda” dedi.

"SON TOPA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

VakıfBank kaptanı Gabi Guimaraes ise “Burada bulunmak heyecan verici bir durum. Biz de takım olarak çok heyecanlıyız. Bütün bir sezonun en büyük ve en önemli hedefi olan bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kaptan olarak ilk yılımda Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olmak kendi adıma burayı daha özel kılıyor. Ben de sahada en iyi performansımı ortaya koyup takımıma yardım etmeyi istiyorum. Çok zor bir maç olacağının farkındayız. İki Türk takımı olarak burada bulunmamız da Türkiye liginin kalitesini göstermesi bakımından oldukça anlamlı. Sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp son topa kadar pes etmeden kupa için savaşacağız” diye konuştu.

REKORLARIN TAKIMI VAKIFBANK

Önceki sezon Slovenya’da Imoco Conegliano’yu yenerek 5'inci CEV Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan VakıfBank, bu kupayı en çok kazanan takım konumunda. Avrupa şampiyonu unvanını korumak için sahada olacak sarı-siyahlılar turnuvada üst üste 2 sezon (2016-2017, 2017-2018) şampiyon olmayı başaran son ekip. CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok maç kazanan takımı olan VakıfBank, 9'uncu kez finalde boy gösterecek ve bu anlamda da rekorun sahibi. Sarı-siyahlılar, son 7 sezonda sadece 2018-2019 sezonunda final oynayamazken o sezon da yarı final görmeyi başardı.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final mücadelesi 20 Mayıs Cumartesi TSİ 18.30’da başlayacak.