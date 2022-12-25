VakıfBank, Kuzeyboru deplasmanında galip geldi
VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı Kuzeyboru Spor Kulübü'nü setlerde 3-1 mağlup etti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru Spor Kulübü'nü 3-1 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Yıldırım
Kuzeyboru: Merve Atlıer, Paskova, Sabriye Dikmen, Mitchem, Rahimova, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ceren Önal, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Beatriz)
VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Egonu, Gabi, Buket Gülübay, Zehra Güneş, Kübra Akman (Cansu Özbay, Aylin Acar, Ayça Aykaç, Carutasu, Daalderop)
Setler: 22-25, 17-25, 25-20, 21-25
Süre: 95 dakika (23, 22, 27, 23)
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