VakıfBank, Kuzeyboru deplasmanında galip geldi

VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı Kuzeyboru Spor Kulübü'nü setlerde 3-1 mağlup etti.

AA
25 Aralık 2022 Pazar, 17:28
VakıfBank, Kuzeyboru deplasmanında galip geldi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru Spor Kulübü'nü 3-1 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Yıldırım

Kuzeyboru: Merve Atlıer, Paskova, Sabriye Dikmen, Mitchem, Rahimova, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ceren Önal, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Beatriz)

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Egonu, Gabi, Buket Gülübay, Zehra Güneş, Kübra Akman (Cansu Özbay, Aylin Acar, Ayça Aykaç, Carutasu, Daalderop)

Setler: 22-25, 17-25, 25-20, 21-25

Süre: 95 dakika (23, 22, 27, 23)


vakıfbank Kuzeyboru Sultanlar Ligi

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