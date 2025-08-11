Vakkorama Watersports Championship’e rekor kırıldı…

Vakkorama Watersports Championship bu kez hem Türkiye hem de dünya şampiyonası yarışları ile Alaçatı’da gerçekleşiyor. Alaçatı’daki organizasyonda sadece Türkiye Şampiyonası’na 284 sporcu kayıt yaptırırken Yelken Federasyonu da bu rakamın Türkiye rekorunu olduğu açıkladı.

Alaçatı’daki Türkiye Windsurf Şampiyonası Pazartesi günü sona erecek ardından da IFCA Grand Slam Fin & Foil Slalom Dünya Şampiyonası başlayacak. 17 Ağustos tarihlerine kadar devam edecek dünya şampiyonasında ise IFCA ve IWA onayıyla tüm yaş kategorileri, dünyada ilk kez tek bir şampiyona çatısı altında aynı anda gerçekleşecek.

Alaçatı’nın güçlü rüzgâr koşullarında gerçekleşen yarışlarda mücadele edecek sporcular, yeteneklerini ve dayanıklılıklarını sergileyecek. Her gün saat 11:00 itibarıyla başlayan yarışlar PowerApp’den canlı olarak izlenebilecek.