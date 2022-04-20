Vedat Muriqi Mallorca'yı ateş hattından çıkardı!
İspanyol ekibi Real Mallorca, Vedat Muriqi'nin golüyle Alaves'i mağlup etti ve küme düşme hattından çıktı.
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Mallorca ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Visit Mallorca Estadi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 2-1'lik skorla kazandı.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdon Prats ve 45+4. dakikada Vedat Muriqi attı. Alaves'in tek golünü 73. dakikada Antonio Raillo kendi kalesine attı.
Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistle 5 gole etki etti ve 2022'nin en golcü Mallorcalı futbolcusu oldu.
Bu sonucun ardından Mallorca, puanını 32 yaptı ve küme düşme hattından çıktı. Alaves ise 25 puanla son sırada kaldı.
Mallorca, gelecek hafta Barceona'ya konuk olacak. Alaves ise Villarreal'i ağırlayacak.
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