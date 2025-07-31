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Victor Osimhen'den dikkat çeken mesaj: "Solo il Gala" ne anlama geliyor?

Victor Osimhen'den dikkat çeken mesaj: "Solo il Gala" ne anlama geliyor?

31.07.2025 11:07:00
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Haber Merkezi
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Victor Osimhen'den dikkat çeken mesaj:

Galatasaray’ın transfer gündemindeki en flaş isimlerden biri olan Victor Osimhen, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi. Napoli forması giyen yıldız futbolcunun kullandığı “Solo il Gala” ifadesi, kısa sürede gündeme oturdu. Peki, Solo il Gala ne anlama geliyor?

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Osimhen’in Galatasaray’a transfer talebini “Solo il Gala” manşetiyle duyurdu. Haberde, oyuncunun Suudi Arabistan ve Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen tercihini Galatasaray’dan yana kullanmak istediği belirtildi. Peki, Solo il Gala ne anlama geliyor?

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SOLO İL GALA NE ANLAMA GELİYOR?

İtalyanca olan bu söz, Türkçeye "Sadece Gala" ya da daha özel anlamıyla "Yalnızca Galatasaray" şeklinde çevrildi. Osimhen’in bu sözlerle Galatasaray’a transfer olmak istediğini ima ettiği iddiaları, hem Türkiye’de hem de Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada #SoloilGala etiketiyle binlerce paylaşımda bulundu. Taraftarlar, bu ifadenin artık Galatasaray için bir slogan haline geldiğini savunuyor.

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