Victor Osimhen'den mesaj: 'Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için...'

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, GQ Türkiye Men Of The Year 2025 Yılın Sporcusu ödülünün sahibi oldu.

Osimhen, ödül töreninde yapığı açıklamasında, "Ailem için, Galatasaray için, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bunun için çok teşekkür ederim, hepinize minnettarım" dedi.

"YAŞASIN GALATASARAY"

Nijeryalı yıldız, sözlerini, "Yaşasın Galatasaray" sözleriyle tamamladı.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Osimhen, 11 kez gol sevinci yaşadı.