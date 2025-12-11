Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.12.2025 00:38:00
Victor Osimhen'den mesaj: 'Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bir derginin ödül törenin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, GQ Türkiye Men Of The Year 2025 Yılın Sporcusu ödülünün sahibi oldu.

Osimhen, ödül töreninde yapığı açıklamasında, "Ailem için, Galatasaray için, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bunun için çok teşekkür ederim, hepinize minnettarım" dedi.

"YAŞASIN GALATASARAY"

Nijeryalı yıldız, sözlerini, "Yaşasın Galatasaray" sözleriyle tamamladı.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Osimhen, 11 kez gol sevinci yaşadı.

