Beşiktaş’ın yeni teknik direktör arayışında İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ismi öne çıktı. İtalyan basınına göre siyah-beyazlılar, Italiano ile yürütülen görüşmelerde son aşamaya geldi. Peki, Vincenzo Italiano kimdir? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın gündemindeki Vincenzo Italiano'un puan ortalaması ne?

VINCENZO ITALIANO KİMDİR?

Vincenzo Italiano, 10 Aralık 1977’de Almanya’nın Karlsruhe kentinde doğdu. İtalyan teknik direktör ve eski profesyonel futbolcu olan Italiano, son olarak Serie A takımlarından Bologna’da görev yaptı.

Aslen Sicilya’nın Ribera bölgesiyle bağlantılı bir aileden gelen Italiano, çocuk yaşta ailesiyle birlikte Ribera’ya döndü. Futbola 1991 yılında Ribera altyapısında başladı.

VINCENZO ITALIANO'NUN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine Trapani takımında başlayan Italiano, kariyerinin büyük bölümünü Hellas Verona formasıyla geçirdi. Önce Serie A'da, ardından Serie B'de mücadele etti. Serie A'daki ilk maçına, 2 Şubat 1997 tarihinde teknik direktör Luigi Cagni yönetimindeki Hellas Verona ile çıktı. Henüz 19 yaşındayken oynadığı bu karşılaşmada Verona, deplasmanda Bologna takımına 6-1 mağlup oldu. Takım, 1996-97 Serie A sezonunun sonunda küme düştü.

1998-99 sezonunda Hellas Verona'nın yeniden Serie A'ya yükselmesine katkı sağlayan Italiano, Serie A'daki ilk golünü 5 Kasım 2000 tarihinde, sahasında Inter Milan ile 2-2 berabere kaldıkları maçta attı. Ancak gol sevincinin ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

2009 yılında Padova takımına transfer oldu. Ardından Perugia ve Lumezzane formalarını giydi. 2014 yılında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı

VINCENZO ITALIANO'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Italiano, İtalya'nın Veneto bölgesinde çeşitli amatör takımlarda teknik direktörlük yaparak antrenörlük kariyerine başladı. 2017 yılında Union ArzignanoChiampo takımının başına geçti. Buradaki başarılı çalışmaları, Serie C ekiplerinden eski kulübü Trapani'nin dikkatini çekti ve kulüp onu 2018-19 sezonu için teknik direktör olarak görevlendirdi.

Trapani ile elde ettiği başarılı sezonun ardından Italiano, 2019-20 sezonu öncesinde iddialı Serie B kulübü Spezia tarafından takımın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi. Takımın başındaki ilk sezonunda büyük bir başarıya imza atan Italiano, yükselme play-off'larında Frosinone'yi geride bırakarak Spezia'yı kulüp tarihindeki ilk Serie A yükselişine taşıdı.

Spezia ile elde ettiği dikkat çekici başarılar, Italiano'yu Serie A'nın köklü kulüplerinden Fiorentina'nın radarına soktu. Kulüp, onu iki yıllık sözleşmeyle teknik direktörlüğe getirdi. Göreve geldiği ilk sezonda Italiano, Fiorentina'yı Serie A'yı yedinci sırada tamamlayarak 2022-23 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne taşıdı. Böylece "Viola" lakaplı kulüp, yıllar sonra yeniden Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı.

5 Haziran 2024 tarihinde Italiano, Serie A ekiplerinden Bologna'nın yeni teknik direktörü olarak resmen göreve getirildi ve kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı. Italiano, Bologna'daki ilk sezonunda önemli bir başarı elde etti. 14 Mayıs 2025 tarihinde oynanan Coppa Italia Finali 2025'nde Milan'ı 1-0 mağlup ederek kulübünü şampiyonluğa taşıdı. Bu zafer, Bologna için tarihi bir anlam taşıyordu; kulüp tam 51 yıl sonra yeniden Coppa Italia Kupasını kazanmış oldu. Böylece Italiano, ACF Fiorentina'daki başarılı döneminin ardından Bologna'da da kupa kazanan bir teknik direktör olarak kariyerine yeni bir başarı ekledi. Ancak Bologna macerası uzun sürmedi. 28 Mayıs 2026 tarihinde Italiano ile kulüp arasında karşılıklı anlaşmaya varılarak yollar ayrıldı.

VINCENZO ITALIANO'NUN ANTRENÖRLÜK TARZI NE?

Italiano, teknik direktör olarak pragmatik ve hücum odaklı oyun anlayışıyla tanınmaktadır. Deneyimli teknik adam genel olarak 4-3-3, 4-4-2 ve 4-2-3-1 dizilimlerinde takımını sahaya çıkartıyor. Italiano'nun en belirgin oyun tarzı ise yüksek tempolu hücum futbolu ile topa sahip olmaya dayalı daha kontrollü bir oyun arasında geçiş yapabilmektedir. Hücumcu beklerin oyun içindeki rolüne büyük önem veren Italiano'nun ekipleri, çalışkan, agresif ve disiplinli yapılarıyla tanınır.