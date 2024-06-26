Vincenzo Montella: 'Galibiyet için hazırlandık'
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında karşılaşacağımız Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Montella maçla ilgili, "Tekrar mükemmel bir seyirci var. Onlara bir mutluluk vermek için ekstra motivasyonumuz var. Çok fazla düşünmeden, hesap yapmadan ikinciliği garantilemek için, galibiyet için hazırlandık" dedi.
Vincenzo Montella ayrıca, "8 günde 3 maç oynadığınız durumlarda değişiklikler gerekiyor. Bazı futbolcularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil. Dolayısıyla kadroda bu tarz değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz" yorumunu yaptı.
Spor Haberleri
- Vincenzo Montella: 'Galibiyet için hazırlandık'
- Hamburg'da 11'ler belli oldu
- EURO 2024 C Grubunda nefes kesen final!
- Fenerbahçe Beko'nun bayrakları köprülere asıldı
- Hamburg sokakları kırmızı beyaz
- Nuri Şahin'in takımı Dortmund'dan golcü transferi
- Phil Foden, İngiltere kampından ayrıldı
- Eyüpspor ilk transferini yaptı
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu
- Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemaatten daire başkanlığına...
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış