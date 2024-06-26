Vincenzo Montella: 'Galibiyet için hazırlandık'

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 21:16
Vincenzo Montella: 'Galibiyet için hazırlandık'
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında karşılaşacağımız Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Montella maçla ilgili, "Tekrar mükemmel bir seyirci var. Onlara bir mutluluk vermek için ekstra motivasyonumuz var. Çok fazla düşünmeden, hesap yapmadan ikinciliği garantilemek için, galibiyet için hazırlandık" dedi. 

Vincenzo Montella ayrıca, "8 günde 3 maç oynadığınız durumlarda değişiklikler gerekiyor. Bazı futbolcularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil. Dolayısıyla kadroda bu tarz değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz" yorumunu yaptı.


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