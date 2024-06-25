Murat Sancak'tan Montella'ya destek: 'Amacınız ne?'
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya destek verdi. Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Montella iyi bir hoca, bazı kendini bilmezler daha umudumuz çok çok varken, bu saldırıları anlamakta zorlanıyorum. Amacınız ne, hayırdır, bir bekleyin hele daha elenmedik" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Akdeniz ekibinde birlikte görev yaptığı Vincenzo Montella'ya destek verdi.
"AMACINIZ NE?"
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella için bir paylaşım yapan Sancak, şu sözleri kullandı;
"Montella iyi bir hoca, bazı kendini bilmezler daha umudumuz çok çok varken, bu saldırıları anlamakta zorlanıyorum. Amacınız ne, hayırdır, bir bekleyin hele daha elenmedik. İnşallah elenmeyecek de Milli Takımımız. Tersi durum olabilir mi, o da muhtemel ama unutmayın; Avrupa finallerine götüren kendisiydi hem de hiç umut yokken. Bu yüzden herkes sabırlı olsun, duygu olarak destek vermeye devam edelim, başka milli takımımız yok, yok vesselam"
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