Vincenzo Montella kimdir, nereli, kaç yaşında? Teknik direktör Vincenzo Montella hangi takımları çalıştırdı?
Vincenzo Montella hakkında çıkan haberler sonrasında teknik direktörün hayatı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Vincenzo Montella kimdir, nereli, kaç yaşında? Teknik direktör Vincenzo Montella hangi takımları çalıştırdı?
Vincenzo Montella, Google'da en çok aratılan isimler arasında yer aldı. Vincenzo Montella hakkında çıkan haberlerin ardından kim olduğu araştırılmaya başlandıç Peki, Vincenzo Montella kimdir, nereli, kaç yaşında? Teknik direktör Vincenzo Montella hangi takımları çalıştırdı?
VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?
Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 yılında Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi. Montella futbolculuk kariyerine o zamanlar İtalya'nın 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B'de oynayan Genoa'ya geçti. Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon £ karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.
Montella İtalya millî futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.
Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.
Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.
VİNCENZO MONTELLA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR
1990-1995 Empoli
1995-1996 Genoa
1996-1999 Sampdoria
1999-2009 Roma
2007 › Fulham (kiralık)
2007-2008 › Sampdoria (kiralık)
VİNCENZO MONTELLA HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKÖTRLÜK YAPTI?
2011 Roma (geçici)
2011-2012 Catania
2012-2015 Fiorentina
2015-2016 Sampdoria
2016-2017 Milan
2017-2018 Sevilla
2018-2019 Fiorentina
2021-2023 Adana Demirspor
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