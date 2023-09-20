Yayınlanma: 20.09.2023 - 15:24

Güncelleme: 20.09.2023 - 15:24

Vincenzo Montella, Google'da en çok aratılan isimler arasında yer aldı. Vincenzo Montella hakkında çıkan haberlerin ardından kim olduğu araştırılmaya başlandıç Peki, Vincenzo Montella kimdir, nereli, kaç yaşında? Teknik direktör Vincenzo Montella hangi takımları çalıştırdı?

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 yılında Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi. Montella futbolculuk kariyerine o zamanlar İtalya'nın 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B'de oynayan Genoa'ya geçti. Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon £ karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.

Montella İtalya millî futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.

Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.

VİNCENZO MONTELLA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

1990-1995 Empoli

1995-1996 Genoa

1996-1999 Sampdoria

1999-2009 Roma

2007 › Fulham (kiralık)

2007-2008 › Sampdoria (kiralık)

VİNCENZO MONTELLA HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKÖTRLÜK YAPTI?

2011 Roma (geçici)

2011-2012 Catania

2012-2015 Fiorentina

2015-2016 Sampdoria

2016-2017 Milan

2017-2018 Sevilla

2018-2019 Fiorentina

2021-2023 Adana Demirspor