Andre Gomes kimdir, kaç yaşında, nereli? Andre Gomes hangi mevkide oynuyor? Andre Gomes hangi takımlarda oynadı?
Andre Gomes'in kim olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe ile adı anılan Andre Gomes'in hayatı araştırılıyor. Peki, Andre Gomes kimdir, kaç yaşında, nereli? Andre Gomes hangi mevkide oynuyor? Andre Gomes hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe ile adı anılan Andre Gomes'in hayatı araştırılıyor. Peki, Andre Gomes kimdir, kaç yaşında, nereli? Andre Gomes hangi mevkide oynuyor? Andre Gomes hangi takımlarda oynadı?
ANDRE GOMES KİMDİR?
Andre Gomes, 30 Temmuz 1993 yılında Portekiz'in Vila Nova de Gaia şehrinde doğdu. Futbola Benfica'nın altyapısında başladı ve 2012 yılında A takıma yükseldi.
2014 yılında Valencia'ya transfer oldu ve burada 2 sezon boyunca oynadı. 2016 yılında Barcelona'ya 37 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Barcelona'da geçirdiği ilk sezonda sakatlıklarla boğuştu ve forma şansı bulamadı. 2018 yılında Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Gomes, Portekiz millî takımı formasıyla 39 maçta 2 gol atmıştır. 2016 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'in şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
Gomes, teknik kapasitesi yüksek, topa sahip olma becerisi olan ve pas oyununa hakim bir orta saha oyuncusudur. Aynı zamanda iyi bir savunma oyuncusu olan Gomes, hava toplarında da başarılıdır.
2023-2024 sezonunda Everton'da forma giymeye devam etmektedir.
ANDRE GOMES HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Gomes, teknik kapasitesi yüksek, topa sahip olma becerisi olan ve pas oyununa hakim bir orta saha oyuncusudur.
ANDRE GOMES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2012-2014 Benfica B
2012-2014 Benfica
2014-2015 › Valencia (kiralık)
2015-2016 Valencia
2016-2019 Barcelona
2018-2019 › Everton (kiralık)
2019- Everton
2022- › Lille (kiralık)
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