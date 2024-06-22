Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri: 'Henüz 19 yaşında ve...'
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu ikinci karşılaşması olan Portekiz maçı öncesi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Sky Sports'a konuşan Montella, Arda Güler hakkındaki soruya, "Arda Güler henüz 19 yaşında ve Real Madrid'de oynuyor. Bu onun yeteneği hakkında çok şey söylüyor. Tıpkı Kenan Yıldız gibi o da 2005 doğumlu ve büyük bir gelecek potansiyeline sahip. Kadromuzda Semih gibi daha az oynamış ya da Ahmetcan gibi Ajax'ta oynayan başka çocuklarımız da var ve onun da büyük bir geleceği var. Onların mümkün olan en kısa sürede gelişmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
"MÜKEMMEL OYNAMALIYIZ"
Portekiz maçında mükemmel oynamak istediklerini söyleyen Montella, "Her maç farklıdır. Uyum sağlamalı ve güçlü yönlerimizi öne çıkarmalıyız. Topu tutmayı seviyoruz, kaliteli genç ve tecrübeli yeteneklere sahip bir takımız. Mükemmel bir maç oynamamız gerektiğini bilerek maçımızı oynamaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.
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