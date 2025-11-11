Cumhuriyet Gazetesi Logo
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

11.11.2025 09:50:00
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk olacak.

VİRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

PalaDozza'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

VİRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

EuroLeague'de oynadığı 9 müsabakada 3 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 16. sırada girdi.

Organizasyonda çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan ve 5'inde mağlup olan Virtus Bologna ise 14. basamakta yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 10. RANDEVU

Anadolu Efes ile Virtus Bologna, EuroLeague'de 10. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda iki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 9 müsabakanın 5'ini lacivert-beyazlı takım, 4'ünü ise İtalya temsilcisi kazandı.

EuroLeague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, geçen sezon Virtus Bologna'yı 76-67 ve 89-68'lik skorlarla mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 885. RANDEVU

Anadolu Efes, Virtus Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarında 885. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 884 karşılaşmada 497 galibiyet, 387 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı EuroLeague'de ise 637. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 636 maçın 340'ını kazanırken, 296'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İlgili Konular: #anadolu efes #euroleague #virtus bologna

