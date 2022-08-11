Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nin fikstürü çekildi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 18:37

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'ndeki fikstür çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

Kadınlarda 30 Ekim'de, erkeklerde 1 Ekim'de başlayacak sezonların ilk hafta maçları şöyle oluştu:

Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı

Kuzeyboru-Galatasaray

İlbank-Nilüfer Belediyespor

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-PTT

Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor

Bolu Belediyespor-VakıfBank

AXA Sigorta Efeler Ligi

Altekma-Arkas Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor

Tokat Belediye Plevne-Galatasaray

Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto

Halkbank-Develi Belediyespor

Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD

Tarihler ve statü

Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta tamamlanacak; ikinci devre 7 Ocak 2023'te başlayıp 1 Nisan'da sona erecek. Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları ise nisan ve mayıs aylarında oynanacak.

Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 17 Aralık'ta sona erecek; sezonun ikinci yarısı 8 Ocak 2023'te başlayıp 2 Nisan'da tamamlanacak. Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi de nisan ve mayıs aylarında yapılacak.

Lig etaplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar sezonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sezonun 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.