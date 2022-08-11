Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nin fikstürü çekildi
Voleybolda Misli.com. Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'ndeki fikstür çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.
Kadınlarda 30 Ekim'de, erkeklerde 1 Ekim'de başlayacak sezonların ilk hafta maçları şöyle oluştu:
Misli.com Sultanlar Ligi
Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor
Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı
Kuzeyboru-Galatasaray
İlbank-Nilüfer Belediyespor
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-PTT
Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor
Bolu Belediyespor-VakıfBank
AXA Sigorta Efeler Ligi
Altekma-Arkas Spor
Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor
Tokat Belediye Plevne-Galatasaray
Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto
Halkbank-Develi Belediyespor
Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD
Tarihler ve statü
Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta tamamlanacak; ikinci devre 7 Ocak 2023'te başlayıp 1 Nisan'da sona erecek. Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları ise nisan ve mayıs aylarında oynanacak.
Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 17 Aralık'ta sona erecek; sezonun ikinci yarısı 8 Ocak 2023'te başlayıp 2 Nisan'da tamamlanacak. Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi de nisan ve mayıs aylarında yapılacak.
Lig etaplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar sezonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sezonun 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.
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