Volkan Demirel, Göztepe karşısında üzülerek başladı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 45+1. dakikada Juan kaydetti.
İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken Göztepe, bu galibiyetle birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Gençlerbirliği ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Göztepe, maç fazlasıyla birlikte 4. sıraya yerleşti. Ligde 7. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Başakşehir'i ağırlayacak.