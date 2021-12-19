Volkan Demirel, kariyerinin ilk maçına çıktı
Karagümrük'te Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.
Hafta içinde VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.
Fenerbahçe'nin kalesini 17 yıl koruduktan sonra 2 Eylül 2019'da futbolu bıraktığını açıklayan Volkan Demirel, sarı-lacivertli ekipte 4 Eylül 2019'da yardımcı antrenör olarak ilk antrenmanına çıktı.
Volkan Demirel, Fenerbahçe'de 2 sezon sürdürdüğü yardımcı antrenörlük görevinden bu sezon başı ayrıldı.
VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Volkan Demirel'i getirdi. Demirel, teknik direktörlük kariyerini ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- Habertürk yayınında skandal anlar
- 'Akaryakıta dev zam yolda' iddiası
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok
- MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek
- Sivilleri öldürüp saklamışlar
- Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi
- JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı
- AKP'de 'Nebati' rahatsızlığı