Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: 'O yöneticiye bir daha sormasınlar'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:10

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:10

Volkan Demirel, Süper Lig gündemine dair Asist Analiz'de açıklamalarda bulundu.

Osimhen'le ilgili konuşan Demirel, "Osimhen, şans transferi olarak geldi. Bu Fenerbahçe'ye sunulmuş diye duydum..." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA SORMASINLAR"

Sezonun ilk haftalarında Acun Ilıcalı'nın Osimhen sözleri hatırlatılan Volkan Demirel, "'Elimizde Dzeko, Nesyri ve Cenk Tosun varken Osimhen'i nereye koyacağız?' diyen yöneticiye bir daha transfer sormasınlar" sözlerini sarf etti.

Volkan Demirel'in diğer sözleri şu şekilde:

"Osimhen'in gidip gitmeyeceği Galatasaray'da durumları çok değiştirir. Osimhen gibi bir oyuncu bir daha gelmez. Bulamazsın. Osimhen'in gidişi ya da kalışı Galatasaray'ın gelecek sezondaki planlamasında çok önemli."

"ONA GÖRE TRANSFER YAPILSIN"

"Ali Başkan, tüm seçenekleri kapattı. Ama dedikleri gibi seneye şampiyonluğa kesin gözüyle bakması gerekiyor. Ona göre transferler, ona göre planlama bugünden itibaren yapılması gerek."

"Ben küçükken Kartal’dan maçlara gelirdim. Uyumadığım günler oldu, kapısında yattığım kalktığım günler oldu... Kombineler satılsın, satılmasın demiyorum ama kale arkaları satılmasın. Kale arkasını maça gelmek için uyuyamayan, haftalığından para biriktiren, böyle çocukların maçlara gelmesi lazım."

"O POZİSYON NET PENALTI"

"Talisca'dan bir Alex bekleme. Sana asist yapmaz, daha çok gol yapar. Talisca'nın yanına alacağın oyuncu, hem gol hem asist anlamında katkı yapabilecek bir oyuncu olmalı."

"Hakemleri hep konuşuyoruz. Art niyet aramıyorum ama Dzeko'nun ayağına basılan pozisyon net penaltı. Penaltı verdikleri pozisyondan daha net penaltı bir pozisyon. VAR'ın bile çağırmaması neye dayalı bilemiyorum?"

İRFAN CAN'IN SÖZLERİ

"Tadic, her sonradan girdiği maçta katkı verdi. Yaş olarak belli bir yere gelmiş bir oyuncu. Gaziantep FK takımı da yaşlı bir takım, sonradan girdi ve skoru rahatlattı."

"Bu adamlar genç. İrfan Can'ın doğru söylediğini, yanlış söylediğini takmıyorum. İrfan Can söyleyebilir. Adrenalin, stres, bir şey duymuştur arkadan... Bu oyuncuları oraya gönderen kimse ilk önce ben ona sorarım."