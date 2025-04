Kadın futbolunda averaj polemiği: Fenerbahçe ile Fomget birbirine girdi!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:55

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:55

Fomget Başkanı Yalçın Demirkol ve Fenerbahçe Kadın Futbolu'ndan sorumlu yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, gündemdeki maçlarla ilgili Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'nin bu iddiası, açıklamasıyla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna cevap veren Fomget Başkanı Yalçın Demirkol, "Puan durumuna bakarsanız, durumdan haberdar olmayan bir insan bakar ve normal görür. Rakibimiz Fenerbahçe, dün maçtan sonra talihsiz bir açıklama yaptı. Ligi takip edenler bilir, üstteki takımlar ile alttaki takımlar arasında ciddi bir fark var. Bu da skorlara yansıyabiliyor. Rakibimiz Fenerbahçe, averaj hesaplarının yapılmadığı dönemde 42 averaj sağladı toplam. Bizim son haftalara denk geldi bu maçlar, averaj hesaplarının yapıldığı haftalarda oynadık bu takımlarla. Buraya geleceğini biz de öngörmedik. Son haftalarda daha kolay maçlar olduğu için böyle skorlar oldu. Dünkü maçlara kadar hiçbir şey olmadı, averajla öne geçtiğimiz anda, ligde mücadele verdiğimiz Fenerbahçe'nin açıklaması oldu. Biz de çok tartışma içine girmeden cevap vermek istedik. Böyle bir iddiada bulunanlar bunu ispatlamakla mükellef" dedi.

Açıklamalarına devam eden Demirkol, "14'te 14 yaptık. En sonra Trabzonspor'a yenildik. Bizim aldığımız sonuçlar, rakibimizin aldığı skorlar, bu ligi bilen, takip edenler bunların hiçbirinin tartışmaya açık olmadığını rahatlıkla görebilirler" dedi.

MAÇ NEDEN YAYINLANMADI?

Bornova maçlarının yayınlanmamasına değinen Demirkol, "Biz Ankara'da oynadığımız maçları yayınlıyoruz. Deplasmanda oynadığımız maçları yayınlıyorlarsa, izin verirlerse, kendi spikerimizle oradan yayınlıyoruz. Deplasmanda oynadığımız maçlarda link istiyoruz. Gittiğimizde Bornova'dan link istedik, onlar da yayınlamayacaklarını söylediler. Biz oraya bir donanımla gitmedik. İlk yarıdaki Diyarbakır maçını da yayınlamadık. Ona kimse bir şey demedi. Yayınlamadığımız başka maçlar da oldu. Burada bir art niyet mi var?" sözlerini sarf etti.

Yalçın Demirkol, "Ligde üstte mücadele eden ve alt sıralarda bulunan takımlar arasında fark var. Bu takımları da böyle zan altında bırakmak.... Diyecek bir laf bulamıyorum. Koskoca Fenerbahçe camiası, tartışmanın bir tarafı da olmak istemiyoruz" dedi.

Demirkol, "Tersi de olabilir. Trabzonspor'un hiçbir iddiası yoktu ama iki hafta önce maç yaptık. 85'te attık galibiyet golünü. İnanılmaz bir mücadele oluyor. Fenerbahçe içeride dışarıda 5 atmıştı. Biz Ünye'ye gittik rahat kazanırız diye, son dakikada zor yendik. Son dakikada gol atsalar bunların hiçbiri konuşulmuyordu. Düne kadar bir şey konuşulmazken dün biz 12-1 kazanınca bunların gündeme gelmesi bizi yaralıyor. Futbolcularımız çok üzüldü" diye konuştu.

"BU NEYİN TELAŞI?"

Yalçın Demirkol, "Daha şampiyon belli olmadı. Bu neyin telaşı? Biz belki yenileceğiz veya berabere kalacağız iş averaja kalmayacak. Fenerbahçe belki 10, 15 atacak. Bizim de aklımıza değişik şeyler gelmeye başladı şimdi. Biz de bunları mı dile getirelim şimdi! Fenerbahçe belki fark atabilir, belki biz puan kaybedebiliriz. Bu neyin telaşı biz anlamakta güçlü çekiyoruz" dedi.

Açıklamalarına devam eden Fomget Başkanı Demirkol, "3 senedir ligi domine ediyoruz. Ligin en başarılı takımıyız. Bunların birinde şampiyon olduk, birinde 2 puan farkla şampiyonluğu kaçırdık. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bu saatten sonra şampiyonluk vermek istemeyiz ama futbolda bunlar var" diye konuştu.

Yalçın Demirkol, son olarak, "Hak eden kazansın. Her şey sahada hallolsun, sahanın dışına çıkmasın. Biz takımımıza güveniyoruz. Takımımıza inanıyoruz. İnşallah şampiyon oluruz. Fenerbahçe de çok iyi bir sezon geçirdi. Kemal Bey haricinde hepsini kutluyorum. Bizim gönlümüzden geçen şampiyon olmamız ve inşallah da şampiyon olacağız" dedi.

MUSTAFA KEMAL DANABAŞ'IN SÖZLERİ

Yalçın Demirkol'un ardından yayına Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş bağlandı.

Danabaş, "Maalesef Yalçın Bey'i dinleyebildim!" şeklinde konuştu.

Açıklamalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetici, "Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon 26. hafta sonunda belli oluyor. Biz 21 hafta sonunda aynı puanla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin takımı ile aynı puanda ve aynı averajda, genel averajda 21 averaj öndeydik. Fikstür belliydi. Bize bir takım duyumlar gelmeye başladı. Bunları federasyon ile paylaşacağız. Birçoğunu federasyon zaten biliyor. 4 hafta sonunda biz genel averajda 5 gol geriye düştük. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanını dinlerken, sadece Çekmeköy maçı konuşuluyor. Çekmeköy zayıf bir takım, herkes 13-15-17 gol atabilir. Keşke takımlar arasında böyle bir uçurum olmasa. Fakat bu haftaki maçta maç başı 2.25 gol yeme istatistiği olan Bornova'ya, Ankara Büyükşehir Belediyesi toplam 12 gol atıyor, bunların 6'sı son 18 dakikada. Bu hayatın doğal akışına aykırıdır. Bizim en büyük sorunumuz bu maçtır" dedi.

Açıklamalarına devam eden Mustafa Kemal Danabaş, "Naklen yayın konusunda bir sorun var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sezon boyunca sadece iki maçları verilmemiş. Bir tanesi Amed maçı, diğeri bu maç. Şampiyonluk yolunda giden bir takım, kendileri söylüyorlar, bu maç verilmiyor. Bugün yapılan bir açıklamada, yayın haklarının olmamasından dolayı gibi bir ifade geçiyor. TFF'nin değişen talimatnamesine göre, her takımın içeride ve dışarıdaki her maçı yayınlama hakkına sahip. İsteseydi yayınlayabilirdi. Oraya donanımsız gittik diye bir şey yok. Biz 4 senedir her maçı yayınlıyoruz. Hangi amaçla yayınlanmadı, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ayrıca kendilerini şampiyon ilan ettiler, son anda geri vites yapıp bu hafta her şey olabilir dediler. Bu hafta son maçları Galatasaray'a karşı. Galatasaray'ın gol yeme istatistiği 1.16 gol. Tüm kamuoyunun gözü bu maçta. Bu iş artık büyüdü, bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Bu da bir ön alma olarak değerlendiriyorum ben. Şimdi göreceğiz. Dün yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin açıklamasında, kendi başarısızlıkları örtme çabası olarak ifade ediyorlar. Bizim için şaibeli olan maç başlayana kadar Fenerbahçe öndeydi. Hangi başarısızlıktan bahsediyorlar! Dün akşam itibariyle TFF'ye başvurduk biz. Etik Kurulu'na sevk edilmesi ve disiplin soruşturulmasının başlaması için. Gerekli adımların atılması ve açıklanması için gerekli adımları attık" dedi.

"HOŞ OLMAYAN DUYUMLAR..."

Mustafa Kemal Danabaş, "Hoş olmayan duyumlar... Zaten tüm kamuoyu biliyor. Ama biz takımımıza güveniyoruz. Takımımıza inanıyoruz. Biz bu takımla gurur duyuyoruz. Biz 25 haftadır bu mücadeleyi veriyoruz. Sezon sonunda, önümüzdeki hafta sonunda kızlarımızın alın terini sonuna kadar savunacağız ve sonunda da inşallah Antep'ten şampiyonluk kupasıyla döneceğiz" açıklamasında bulundu.

Danabaş, Demirkol'a yönelik, "Fomget oyuncularının, sadece oyuncularının emeklerine saygı duyuyorum. Bize saygı duymayana biz hiç saygı duymayız. Fenerbahçe'nin muhatabı da olamazlar! Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. İnşallah güzel bir hafta sonu olur ve herkes hak ettiğini alır" diye konuştu.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ!"

Danabaş, "3 senedir kadın futbolunu domine ediyoruz diyorlar. Bugüne kadar tek maçta VAR uygulamasına gidildi, İzmir'deki final maçında. İzmir'deki maçta 1-0 öndeyiz, 61'de yüzde yüz penaltı verilmiyor, VAR müdahale etmiyor. Sonrasında videosunu attığımız herkes penaltı diyor, bu penaltı verilmiyor. 90 dakika bitiyor, hakem 8 dakika uzatıyor, 90+6. dakikada VAR'dan penaltı veriliyor. Uzatma dakikalarında kırmızı kart. Orada şampiyonluk rakibimiz veriliyor. Ondan sonra da Türkiye Ligi'ni domine ediyoruz. Biz 4 hafta 22 gol averaj ile öndeydik. 32 ile önde olsak da gerekli averajı sağlayacaktı rakibimiz. Bir hafta daha var, bitmedi. Biz sonuna kadar savaşacağız. Son dakikaya kadar savaşacağız, camiamıza layık olacağız!" değerlendirmesini yaptı.

"KONU ETİK KURULU'NDA"

Sarı-lacivertli idareci, "Görüntü olmaması bir skandal. Şampiyonluğa etki edecek bir maçta, çok zor bir Beylerbeyi maçımız vardı. Şeffaf bir şekilde FB TV'den yayınlandı maç. Bizim maçımız gene FB TV'den yayınlanacak. Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok" sözlerini sarf etti.

Mustafa Kemal Danabaş, son olarak, "Konu Etik Kurulu'na aksettiriliyor. Bundan sonrası artık Etik Kurulu'nun elinde" açıklamasını yaptı.

KADINLAR FUTBOL LİGİ'NDE DURUM

Kadınlar Futbol Ligi'nde Fomget ve Fenerbahçe'nin 67'şer puanı bulunuyor. Fomget'in ligde 79, Fenerbahçe'nin ise 74 averajı bulunuyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, Bornova Hitab Spor'u 12-1 mağlup etti. Ankara B.B. Fomget, +5 averajla Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni geçti ve son hafta öncesinde liderlik koltuğuna oturdu.

Öte yandan Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, iki hafta önce Çekmeköy'ü 19-0 mağlup etti.

Fenerbahçe ise Çekmeköy'ü 11-0, Bornova Hitab Spor'u ise 5-0'lık skorlarla geçmişti.

SON HAFTA MAÇLARI

-Ankara B.B. Fomget - Galatasaray Petrol Ofisi

-ALG Spor - Fenerbahçe Petrol Ofisi