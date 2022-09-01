Willian, Premier Lig'e Fulham ile döndü!
34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Willian, Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian'ı renklerine bağladı.
Fulham Kulübü, Corinthians'tan ayrılan 34 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Willian, Avrupa'da Shakhtar Donetsk, Anzhi, Chelsea ve Arsenal formaları giydikten sonra geçen yıl futbola başladığı Corinthians'a dönmüştü.
Corinthians'tan geçen ay ayrılan Willian, takımıyla 45 maçta bir gol, 6 asist üretti.
Ayrıca Fulham, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından Fransız sol bek Layvin Kurzawa'yı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
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