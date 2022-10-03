Wolves'te Bruno Lage dönemi sona erdi
Premier lig ekibi Wolverhampton Wanderers, teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta teknik direktör Bruno Lage ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Bu sezon 8 lig maçında sadece bir galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Wolverhampton Wanderers, 18. sırada yer alıyor.
Bruno Lage, İngiltere temsilcisinden önce altyapısında da görev aldığı Portekiz ekibi Benfica'yı 2019-2020 yıllarında çalıştırmıştı.
Video Haberler
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?
- İşte MHP'nin hedefindeki anket
- Özdağ'dan Erdoğan'a sert sözler