Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında cezalar belli oldu!

01 Aralık 2021 Çarşamba, 13:52

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Değer Okşar, Yalçın Fatih İlek, İskender Çam ve Hurşit Ünözkan ile avukatları hazır bulundu. Sanık Salih Bayraktar ise duruşmaya katılmadı. Şikayetçi futbolcular da duruşmaya katılmadı.

ŞİKAYETÇİLER CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Şikayetçi Hugo Rodellega'nın avukatları, suçun Değer Okşar yönünden oluştuğuna ilişkin mütalaaya katıldıklarını, ancak Yalçın Fatih İlek yönünden de oluştuğunu düşündüklerini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirttiler.

"ALACAĞIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sanık Değer Okşar, "Hugo Rodellega'nın Trabzonspor'a transferi için çalışma yapmadım, onu Fatih bey yaptı. Ben Galatasaray'a transferi için çalıştım ve değer kattım futbolcuya. Trabzonspor'a daha sonra transfer oldu. Bunun ismi fırsat tellallığıdır. Yaratmış olduğum fırsattan dolayı alacağım olduğunu düşünüyorum. Hugo para vermemek için alacağım nedeniyle asılsız iddialarda bulunmaktadır. Suçsuzum. Beraatimi isterim" dedi. Okşar'ın avukatı da müvekkillerinin futbolcu temsilcisi olduklarını belirterek futbolculara değer kazandırıldığını ifade ettiler.

"HİÇ KİMSEYE ZARARIM YOKKEN 155 GÜN HAPİS YATTIM"

Sanık Yalçın Fatih İlek ise "Başımıza gelen bu olay, karşı taraf avukatları adliye önünde gazetecilere 'futbolcularımız dolandırıldı' diyerek açıklama yapmasıyla başladı. O dönem beni 238 kez aramış Hugo'nun tanımadığını inandırdılar. Müştekilere milyonlar kazandırdım. Bana olan borçlarını ödemedikleri için icra takibi başlatıyorum ve yargılanıyorum. İcra takibine bir itiraz da yok. Bunların yüzünden hapis yattım ve çıktım insanlara dolandırıcı olmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Mesleki itibarım zedelendi. Alacaklarımı alamadım. Hiç kimseye zararım yokken 155 gün yattım. Suçsuzum masumum" diye konuştu. Diğer sanıklar da beraatlerini talep ettiler. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını ve beraatlerini talep ettiklerini söyledi.

BİR SANIĞA CEZA DİĞERLERİNE BERAAT

Mahkeme heyeti, sanık Değer Okşar hakkında "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aya kadar hapis ve 11 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Futbolcu Hugo Rodellega, Deivson Rogerio Da Silva, Silvestre Manuel Goncalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Maroun Da Costa Trindade tanımadığı kişilerce haklarında milyonlarca liralık icra takibi başlatıldığı ve dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Futbolcuların şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Futbolculara yönelik ilamsız icra takibi başlatan Değer Okşar, Fatih İlek ve İskender Çam ile Salih Bayraktar ve Hurşit Ünözkan hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılmıştı.