Yassine Benzia'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler! 'Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar'

Profesyonel futbol kariyerini Azerbaycan'ın Karabağ takımında sürdüren Yassine Benzia, Azerbaycan web sitesi Futbolinfo'ya açıklamalarda bulundu. Ülkemizde Fenerbahçe ve Hatayspor formaları giyen Cezayirli oyuncu Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Benzia'nın açıklamaları:

"Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi. O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur."

20 MAÇTA FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Yassine Benzia Lille'den kiralık geldiği Fenerbahçe'de 2018-19 döneminde forma giymiş, 20 maçta oynamış ve 2 asist yapmıştı.

Sonrasında Olympiakos ve Dijon takımlarında da top koşturan futbolcu, ardından bir dönem de Hatayspor forması giydi. Cezayir Milli Takımı'nda 8 karşılaşmada görev alan oyuncu bu maçlarda 4 gole imzasını attı.