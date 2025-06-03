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Yassine Benzia'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler! 'Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar'

Yassine Benzia'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler! 'Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar'

3.06.2025 11:56:00
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Cumhuriyet Spor
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Yassine Benzia'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler! 'Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar'

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ve Hatayspor formaları giyen Yassine Benzia, Türkiye'de oynadığı dönemler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Profesyonel futbol kariyerini Azerbaycan'ın Karabağ takımında sürdüren Yassine Benzia, Azerbaycan web sitesi Futbolinfo'ya açıklamalarda bulundu. Ülkemizde Fenerbahçe ve Hatayspor formaları giyen Cezayirli oyuncu Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. 

İşte Benzia'nın açıklamaları: 

"Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi. O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur."

20 MAÇTA FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ 

Yassine Benzia Lille'den kiralık geldiği Fenerbahçe'de 2018-19 döneminde forma giymiş, 20 maçta oynamış ve 2 asist yapmıştı.

Sonrasında Olympiakos ve Dijon takımlarında da top koşturan futbolcu, ardından bir dönem de Hatayspor forması giydi. Cezayir Milli Takımı'nda 8 karşılaşmada görev alan oyuncu bu maçlarda 4 gole imzasını attı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #hatayspor

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