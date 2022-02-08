Benzia, Atakaş Hatayspor'a transfer oluyor
Hatayspor Yassine Benzia transferinde mutlu sona ulaştı. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Yassine Benzia, kendisini Hatayspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Yassine Benzia geri döndü. Hatayspor, Yassine Benzia transferini bitirdi.
Vole'nin haberine göre Hatayspor, Yassine Benzia transferinde mutlu sona ulaştı.
Bugün saat 16:35'de İstanbul'a inecek olan Benzia, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Hatayspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
2018-19 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, sarı-lacivertlilerle çıktığı toplam 20 maçta gol katkısı verememiş ve sadece 2 asist yapabilmişti.
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