Benzia, Atakaş Hatayspor'a transfer oluyor

08 Şubat 2022 Salı, 15:57

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Yassine Benzia geri döndü. Hatayspor, Yassine Benzia transferini bitirdi.

Vole'nin haberine göre Hatayspor, Yassine Benzia transferinde mutlu sona ulaştı.

Bugün saat 16:35'de İstanbul'a inecek olan Benzia, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Hatayspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

2018-19 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, sarı-lacivertlilerle çıktığı toplam 20 maçta gol katkısı verememiş ve sadece 2 asist yapabilmişti.



