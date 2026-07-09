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Yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı: İşte Süper Lig'deki ilk hafta maçları ve derbi tarihleri!

Yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı: İşte Süper Lig'deki ilk hafta maçları ve derbi tarihleri!

9.07.2026 14:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı: İşte Süper Lig'deki ilk hafta maçları ve derbi tarihleri!

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu.
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Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun derbi tarihleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.

Devre arasının ardından ikinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu ise 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

İşte derbi tarihleri:

4. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

İLK HAFTANIN PROGRAMI AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig, 14 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak Gaziantep FK - Alanyaspor maçıyla başlayacak.

İşte Süper Lig'in 1. haftasındaki karşılaşmalar:

Gaziantep FK - Alanyaspor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Başakşehir - Kocaelispor

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Konyaspor - Rizespor

Galatasaray - Çorum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Samsunspor - Göztepe

Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak tüm maçlar:

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