Yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı: İşte Süper Lig'deki ilk hafta maçları ve derbi tarihleri!

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun derbi tarihleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.
Devre arasının ardından ikinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu ise 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.
DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
İşte derbi tarihleri:
4. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
İLK HAFTANIN PROGRAMI AÇIKLANDI
Trendyol Süper Lig, 14 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak Gaziantep FK - Alanyaspor maçıyla başlayacak.
İşte Süper Lig'in 1. haftasındaki karşılaşmalar:
Gaziantep FK - Alanyaspor
Kasımpaşa - Trabzonspor
Başakşehir - Kocaelispor
Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Konyaspor - Rizespor
Galatasaray - Çorum FK
Beşiktaş - Eyüpspor
Samsunspor - Göztepe
Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak tüm maçlar: