Yeni Zelandalı Meikayla Moore, ABD karşısında kendi kalesine 36 dakikada hat-trick yaptı
Kadınlar futbolunda Yeni Zelandalı Meikayla Moore, ABD karşısında sahalarda az rastlanan bir olaya imza attı. Moore, kendi kalesine 3 gol atarak hat-trick yaptı.
Kadınlar futbolunda ABD ve Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. ABD mücadeleyi 5-0 kazanırken maça damga vuran isim ise Yeni Zelandalı Meikayla Moore oldu.
Mücadelede 36 dakika içinde Meikayla Moore kendi kalesine 3 gol birden attı. Moore devre arasında oyundan alındı. Yıldız ismin oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Yedek kulübesine geldiği sırada üzüntüsü gözle görülebilen oyuncuya takım arkadaşları destek oldu. Orta saha oyuncusu Annalie Longo futbolun bu tarz şanssız anlara sahne olabileceğinin altını çizerken, "Bu kimsenin görmekten hoşlanacağı bir durum değil ve bunu yaşayan oyuncu için çok zor. Meikayla'nın hislerini anlayabiliyorum" dedi.
25 yaşındaki futbolcu Yeni Zelanda ile 48 maça çıktı. Defans oyuncusu 2020'de Liverpool'a imza atmıştı.
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