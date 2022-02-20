Hasan Al: Trabzonspor en rahat maçını kazandı

20 Şubat 2022 Pazar, 18:58

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Gazeteci yazar ve futbol yorumcumuz Hasan Al, bordo-mavililerin galibiyetini şu şekilde değerlendirdi:



"Futbol sürprizi seven bir oyundur. Bazen vurduğunuz her top gol olur. Bazen de top gol olmamak için direnir. Olağanüstü gayret gösterirsiniz. Topu iki direk arasından içeri girmez. Ya direkten döner, ya oyuncuya çarpar, ya da boş kale yerine auta atarsınız...

Bugün Trabzonspor'un ilk yarıda vurduğu her şut gol oldu. Top Bordo Mavili oyuncuları sevdi. Cornelius karşı karşıya olan pozisyonu kaçırmasa, soyunma odasına 5-0'la gireceklerdi.

Bu kimsenin maçtan önce beklemediği bir skor. Giresun maçının ikinci yarısında, Alanya maçından daha iyi oynadı Bordo Mavililer. Ama kazanamadı. Penaltıyı bile tekrar edilmesine rağmen atamadı...

İşte futbol bu.

Trabzonspor'un sahaya yayılışı mükemmel. En gerideki oyuncu ile en ilerdeki oyuncu arasındaki mesafe oyun bütünlüğünü koruyacak düzeyde. Topu kazandıklarında paslaşacak, kaybettiklerinde kazanacak yakınlıkta. Önde bastılar. Akdeniz ekibini hataya zorladılar. Bunda da başarılı oldular. Maçı adeta önde basarak kopardılar. Nitekim Dorukhan'ın kazandığı dönen topla Nwakaeme perdeyi açtı. Ardından kaleciden dönen topu tamamladı. Fark bir anda ikiye çıktı. Cornelius'un attığı üçüncü gol ise fizik güçle (şarj) kazanılan ve son vuruşla bitirilen örnek bir goldü.

Alanya aslında aynı pozisyonların daha fazlasını geçen hafta Kasımpaşa'ya verdi. Kasımpaşa girdiği yüzde yüzlük pozisyonları değerlendirebilse, Trabzonspor'un yakaladığı skoru yakalayabilirdi.

Kasımpaşa daha fazlasını atamadı.

Trabzonspor daha azını attı.

Alanya'nın son iki maçta verdiği pozisyonlara bakılırsa, vahamet görülür.

Savunmada bu kadar hata yapan bir takımın maç kazanması çok ama çok zor.

İkinci yarıda Trabzonspor ilk yarıda elde ettiği skoru korumaya çalıştı. Birinci ve ikinci bölgeyi Alanya'ya bıraktı. "Bu alanda top çevir" dedi. Nitekim Alanya'da öyle yaptı. Trabzonspor'u hiç üzmedi. Kazandıkları penaltıyı bile atamadılar. Bırakılan alanda top çevirdiler.

Trabzonspor çok zor bir dönemeçte bu yılın en rahat maçını kazandı."