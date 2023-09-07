Fenerbahçe'den Miguel Crespo kararı!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 09:40

Güncelleme: 07.09.2023 - 09:40

Fenerbahçe, Miguel Crespo ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi.

Menajeri İstanbul’a gelen Portekizli oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, defansif orta saha transferini tamamlayamadığı ve UEFA Konferans Ligi kadrosunu bildirdiği için Crespo ile devam kararı aldı. Crespo’nun adı UEFA listesinde yer alıyor.

Miguel Crespo

FENERBAHÇE'DEN LUAN PERES KARARI

Öte yandan sakat Luan Peres ameliyat edilecek ve lisansı askıya alınacak.