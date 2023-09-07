Fenerbahçe'den Miguel Crespo kararı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 09:40
Fenerbahçe'den Miguel Crespo kararı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Miguel Crespo ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi.

Menajeri İstanbul’a gelen Portekizli oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, defansif orta saha transferini tamamlayamadığı ve UEFA Konferans Ligi kadrosunu bildirdiği için Crespo ile devam kararı aldı. Crespo’nun adı UEFA listesinde yer alıyor. 

Miguel Crespo

FENERBAHÇE'DEN LUAN PERES KARARI

Öte yandan sakat Luan Peres ameliyat edilecek ve lisansı askıya alınacak.


Player Alanı
miguel crespo fenerbahçe transfer uefa avrupa konferans ligi

İlgili Haberler

Atletizm Turkcell Süper Lig'de kadın ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu

Atletizm Turkcell Süper Lig'de kadın ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu
Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e büyük onur! Yılın kalecisi adayı oldu...

Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e büyük onur! Yılın kalecisi adayı oldu...
Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten itiraf: 'Onunla oynayamadığım için üzgünüm'

Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten itiraf: 'Onunla oynayamadığım için üzgünüm'

En Çok Okunan Haberler