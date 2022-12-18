Yılmaz Vural rol aldığı "Gurbetçi Şaban" filmini anlattı: 'Kemal Ağabey gel oynatalım seni dedi'

18 Aralık 2022 Pazar, 15:22

Teknik direktör Yılmaz Vural, Star TV'de yayımlanan "Doğu Demirkol ile Alelade Show" programına konuk oldu. Vural, 1983 yapımı "Gurbetçi Şaban" filmindeki rolünü anlattı.

Yüksek lisans ve antrenörlük eğitimi için 1980 yılında Almanya'ya giden Vural, Kemal Sunal'ın filmindeki sahnelerin Köln İstasyonu'nda çekildiğini söyledi.

"BEN DEĞİLİM O"

Vural, filmde oynamasına ilişkin “Kemal Abi gelmiş film çekmeye. Kostüm, figüran lazım, polisten izin alınacak. Benim yardımcı olmamı istediler. Otele gittim, Kemal Ağabey ile tanıştık. Komedyen ya, ben espri yapacak sanıyorum. Ama devlet memuru gibiydi. Suratı hiç gülmezdi. Git gel, git gel, alıştı bana. ‘Yılmaz, gel oynatalım seni, hatıra olur’ dedi" ifadelerini kullandı.

Deneyimli hoca, 1986 yılında teknik direktörlük yapmaya başladığını söyleyerek, "Oyuncular izlemiş, 'Hocam seni filmde gördük' dediler. Ben de kötü bir şey yaptım gibi geldi. ‘Ben değilim o’ dedim" diye konuştu.