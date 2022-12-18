Fatih Terim: 'Lionel Messi Dünya Kupası'nı hak ediyor'
Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Terim, "Ben turnuva öncesinde de aynı görüşteydim. Messi'nin kariyer tamamlamasını Katar'da yapmasını diliyorum" dedi.
Fatih Terim, Arjantin ile Fransa arasındaki Dünya Kupası finali öncesi görüşlerini aktardı.
Lionel Messi'nin kupayı hak ettiğini söyleyen Terim, "İki takımın da temkinli başlayacağını, erken bir gol olmaması halinde dengeli kalacaklarını düşünüyorum. Ancak bol temaslı ve mücadele gücü yüksek bir maç olacaktır. Arjantin, Messi merkezli bir takım olsa da sabırlı ve mücadele gücü yüksek bir oyun sergiliyor. Enzo ve Alvarez'in katkısı önemli. Fransa çok önemli eksiklerine rağmen, yıldızlarının yokluğunu hissettirmiyor. Ben turnuva öncesinde de aynı görüşteydim. Messi'nin kariyer tamamlamasını Katar'da yapmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Terim, Arjantin'in şampiyon olmasını istedğini belirterek, "Mbappe de çok büyük bir yıldız ve maçın her anında kaderini değiştirebilecek bir oyuncu ama en iyi oyuncunun kim olduğu bana sorulduğunda zaman zaman, listenin ilk üç sırasına Lionel Messi'yi koyduktan sonra diğer basamakların konuşulması gerektiğini söylerim. Katar'da da bunu gösterdiğini düşünüyorum, turnuvayı kazanmayı hak ediyor. Ben de rekor kıracağı son Dünya Kupası maçında Arjantin ile şampiyon olmasını istiyorum" diye konuştu.
Arjantin ile Fransa Dünya Kupası'nı kazanmak için TSİ 18:00'de karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi
- 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- İmamoğlu'na yargı darbesi yurttaşa soruldu
- Atina'dan Erdoğan'a füze yanıtı!
- 'Ceza muhtemelen onaylanır'
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?