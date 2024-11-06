Yüksel Yıldırım'dan Murat Ağırel'in gündeme taşıdığı iddialara yanıt!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:59

Güncelleme: 06.11.2024 - 17:50

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Süper Lig'in 10. haftasından oynanan ve Samsunspor'un deplasmanda 4-1 kazandığı maçla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Ağırel, ilk yarıda maç 0-0'ken Samsunspor'un Ntcham'ın ayağından 2 penaltı kaçırdığı karşılaşmayla ilgili yurt dışında 'ilk yarıyı Kasımpaşa, maçı Samsunspor' kazanır bahsi yapıldığını ve 238 kişinin aynı bahse para yatırdığını iddia etti.

"KİM YAPTIYSA BULALIM, KAFASINI KOPARALIM"

Gazete Gerçek'ten Ersin Sarıalioğlu'na konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Murat Ağırel'in köşesinde yer verdiği iddialara yanıt verdi.

Yıldırım, "Şu an yurtdışından çalışıyorum. Benim bahisle işim yok. Sonuna kadar girsinler. Kim yaptıysa bulalım, kafasını koparalım. Daha ne diyeceğim, ben tertemiz bir insanım. Böyle bahis işleri olmuş, birileri paraları indirmiş, atmış cebine. Ben neden bunun pisliği ile uğraşayım. Kim oynamışsa o kuponu, parayı kim almışsa bulunsun. Hesabı sorulsun. Bunun dibine kadar birlikte girelim" dedi.

MURAT AĞIREL'İN GÜNDEME TAŞIDIĞI O İDDİA

Murat Ağırel, 5 Kasım 2024 Salı günü Cumhuriyet gazetesine yazdığı köşe yazısına, "Futbolda pis kokular yükseliyor" diyerek Kasımpaşa - Samsunspor maçıyla ilgili iddiaları taşımıştı.

Ağırel köşe yazısında, "Kasımpaşa-Samsunspor maçında, bir bahis sitesinde bir kullanıcı "Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır" bahsini yapmış. Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin Türk Lirası yatırmış ve tam tamına 1 milyon 725 bin TL kazanmış. Üstelik aynı kuponu 238 kişi daha oynamış! Bu bahsi oynayan kişinin önceki yaptığı bahislere baktım. Bu kadar yüksek oranlı bir tek bahis oynamış. Diğer tüm bahisleri 1.50-1.98 oranında. Siz olsanız sürekli 1.50 oranlarla oynayıp birden 34.50 orana 50 bin lira basar mısınız? Bu eşyanın tabiatına aykırı değil mi? Bu tür bir kuponun bu kadar yüksek miktarlarda oynanması ve birden fazla kişi tarafından aynı kuponun tercih edilmesi sizce de garip değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.