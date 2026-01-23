Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık, milli tenisçi Zeynep Sönmez için üçüncü turda sona erdi. Melbourne’de oynanan karşılaşmada Zeynep, Kazakistanlı Yulia Putintseva karşısında 2-1’lik yenilgi alarak turnuvaya veda etti. Peki, Yulia Putintseva kimdir? Yulia Putintseva nereli, kaç yaşında? Yulia Putintseva'nın sıralaması kaç?

YULIA PUTINTSEVA KİMDİR?

Yulia Antonovna Putintseva, 7 Ocak 1995 yılında dünyaya geldi. Yulia, Anton Putintsev ve Anna Putintseva'nın kızıdır ve Ilya adında bir erkek kardeşi vardır. Moskova'da doğmuş olup, Boca Raton, Florida'da yaşamaktadır . Babası tarafından spora yönlendirilmiş, sporu sevmiş ve kısa süre sonra Moskova'daki Spartak Tenis Kulübü'nde antrenman yapmaya başlamıştır.

YULIA PUTINTSEVA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Putintseva 2009 yılında 14 yaşındayken profesyonel oldu. İlk turnuvası , wild card oyuncusu olarak katıldığı Lüksemburg Açık'ta elemelerin final aşamasına kadar yükseldi, ancak ana tabloya giremedi.

Putintseva, 2012'de Rusya yerine Kazakistan'ı temsil etmeye başladı. 2012 sezonunda gelişim gösterdi ve 25.000 dolarlık Launceston Uluslararası Turnuvası'nı kazandı, ardından Almaty'deki 25.000 dolarlık turnuvanın yarı finallerine ulaştı. Putintseva 2016'da tekrar kortlara döndü. Avustralya Açık'ta, ana tabloda iki galibiyet alarak, eski 1 numaralı oyuncu Caroline Wozniacki'yi de yenerek ilk büyük turnuva üçüncü turuna ulaştı.

YULIA PUTINTSEVA'NIN SIRALAMASI KAÇ?

Putintseva, 2025 sezonuna Brisbane International'da başladı ve ilk turda bay geçtikten sonra McCartney Kessler'ı yendi, ardından dünya 1 numarası ve nihai şampiyon Aryna Sabalenka'ya kaybetti. 6 Ocak'ta, kariyerinin en yüksek WTA tekler sıralaması olan dünya 25 numarasına ulaştı.