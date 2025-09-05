Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunanistan, 21 dakikada Belarus'un fişini çekti!

Yunanistan, 21 dakikada Belarus'un fişini çekti!

5.09.2025 23:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yunanistan, 21 dakikada Belarus'un fişini çekti!

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk hafta maçında Yunanistan, sahasında Belarus'u 5-1 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk hafta maçında Yunanistan, sahasında Belarus'u konuk etti. Mücadeleyi Yunanistan 5-1 kazandı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Konstantinos Karetsas, 17. dakikada Vangelis Pavlidis, 21. dakikada Anastasios Bakasetas, 36. dakikada Dimitrios Kourbelis ve 63. dakikada Christos Tzolis kaydetti.

Belarus'un tek golü ise 72. dakikada German Barkovskiy penaltı noktasından kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Yunanistan elemelere galibiyetle başladı.

Grupta sonraki maçta Yunanistan, Danimarka'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #Yunanistan #Belarus #2026 Dünya Kupası Elemeleri