Yunanistan, 21 dakikada Belarus'un fişini çekti!

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk hafta maçında Yunanistan, sahasında Belarus'u konuk etti. Mücadeleyi Yunanistan 5-1 kazandı.
Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Konstantinos Karetsas, 17. dakikada Vangelis Pavlidis, 21. dakikada Anastasios Bakasetas, 36. dakikada Dimitrios Kourbelis ve 63. dakikada Christos Tzolis kaydetti.
Belarus'un tek golü ise 72. dakikada German Barkovskiy penaltı noktasından kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Yunanistan elemelere galibiyetle başladı.
Grupta sonraki maçta Yunanistan, Danimarka'yı konuk edecek.