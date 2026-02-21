Yunanistan Kupası'nda şampiyon Panathinaikos!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 23:49:00
Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos, Olympiakos'u 79-68 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Basketbolda Yunanistan Kupası'nı, finalde Olympiakos'u 79-68 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos kazandı.

Heraklion Arena'daki maçın ilk periyodu 17-17'lik eşitlikle geçilirken ikinci çeyrekte 28 sayı bulan Panathinaikos soyunma odasına 45-29 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Olympiakos'un farkı kapatmasına izin vermeyen Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos, final periyoduna 69-51'lik skor avantajıyla girdi.

Son periyotta Olympiakos daha etkili oynasa da Panathinaikos, rakibini 79-68 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 22. kez müzesine götürdü.

Ergin Ataman, Panathinaikos kariyerindeki 4. kupasını kazandı.

En değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise Panathinaikos'un 15 sayıyla oynayan ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis aldı.

