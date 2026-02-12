Nigel Hayes-Davis Panathinaikos'ta!

Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan Nigel Hayes-Davis, NBA'de serbest kaldıktan sonra Avrupa'ya yeniden döndü.

Panathinaikos, müzakerelerin ilk aşamasında kulübün teklifini geri çeviren Hayes-Davis'i kadrosuna katmayı başardı. Bu süreçte Hapoel Tel Aviv ve Fenerbahçe de oyuncu için masada olan kulüpler arasındaydı.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdiği aktarıldı. Nigel'ın, Instagram'dan Fenerbahçe Beko'yu takipten çıkması tepki çekti.

"NIGEL İLE ANLAŞTIK"

Panathinaikos Başkan Dimitris Giannakopoulos, yaptığı paylaşımla Nigel Hayes-Davis ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını resmen duyurdu. Giannakopoulos, üç gün önce de Nigel Hayes'in önerilerini reddettiğini ve görüşmelerin sonlandırıldığını paylaşmıştı.

Hapoel Başkanı Ofer Yannay, yıldız oyuncunun kendileri için imza attığı yolundaki haberleri yalanlamış, Fenerbahçe tarafı ise görüşmelerin olumsuzlukla sonuçlandığı bilgisini vermişti.

NBA PERFORMANSI

31 yaşındaki Hayes-Davis, bu sezon Phoenix Suns formasıyla NBA'de 27 maçta görev aldı ve 7.2 dakikada 1.3 sayı ve 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2024–25 EuroLeague sezonunda ise maç başına 31 dakikada 16.7 sayı, 5.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynayarak Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağladı.