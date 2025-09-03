Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Dikkat çeken paylaşım...

3.09.2025 11:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın futbolcusu Yunus Akgün'ün A Milli Futbol Takımı kampındaki paylaşımı dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 

Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün paylaşımı dikkat çekti.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.

FOTOĞRAFIN ÖZGÜN HALİ

Image

YUNUS AKGÜN'ÜN PAYLAŞIMI

Yunus Akgün, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Image

KEREM AKTÜRKOĞLU CEVAP VERDİ

Yunus Akgün'ün paylaşımından dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Image

