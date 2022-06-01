Yusuf Yazıcı'nın menajerinden Zenit ve CSKA Moskova açıklaması
Son olarak Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
Trabzonspor'daki başarılı performansıyla parlayan daha sonra Fransa Ligi'nde Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, kariyerine Rus ekibi CSKA Moskova'da devam ediyor.
Transferde adı Zenit Saint Petersburg ile anılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgili temsilcisinden açıklama geldi. Sezon sonuna kadar Rus ekibine kiralanan futbolcu için konuşan Adem Cebeci, transferde açık kapı bıraksa da önceliğin CSKA'da olduğunu ve etik değerlere saygı gösterdiklerini dile getirdi.
"YUSUF, LILLE'E DÖNMEK İSTEMİYOR"
RIA Novosti'ye açıklama yapan Cebeci, "Zenit, büyük bir takım. Daha önce Rusya'da şampiyon oldular. Türkiye'de efsane olarak görülen Fatih Tekke orada forma giydi. Başarılı oldu. Bu nedenle Zenit'e saygı duyuyoruz. Tabii ki futbolda gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Yusuf, Lille'e dönmek istemiyor" dedi.
"GÖNLÜMÜZ CSKA İLE"
Cebeci, "CSKA Moskova transferde öncelikli. Bu kulüpteki çalışanlar, taraftarlar bize saygı gösteriyor. Gönlümüz CSKA ile birlikte. Önümüzdeki günlerde Yusuf'un durumuyla ilgili daha net konuşabiliriz" ifadesini kullandı.
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da 12 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı yaptı. Yıldız futbolcunun Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor.
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