Zehra Güneş, kas hastalığına yakalanan Ömür Erdem’i ziyaret etti

Milli voleybolcu Zehra Güneş kendisine hayran olan hasta hayranını ziyaret etti. DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastalığına yakalanan Ömür Erdem'in onunla tanışma hayalini gerçekleştiren Zehra Güneş, hayranına bir de jest yaptı.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2022 Cumartesi, 19:40
Zehra Güneş, kas hastalığına yakalanan Ömür Erdem’i ziyaret etti
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Milli voleybolcu Zehra Güneş, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastalığına yakalanan Ömür Erdem’i ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, en büyük hayalinin A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş ile bir araya gelmek olduğunu açıklayan Ömür’e, milli oyuncu sürpriz yaptı.

Zehra Güneş, FIVB Milletler Ligi’nde Bulgaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ömür’ü evinde ziyaret etti.

Ömür, milli voleybolcuyla bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk yaşadı. Zehra Güneş, uzun süre sohbet ettiği Ömür'e imzalı milli takım formasını hediye etti.


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