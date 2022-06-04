Yeni Malatyaspor'un borcu 318 milyon lira

04 Haziran 2022 Cumartesi, 17:06

Spor Toto Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, kulübün borcunun 318 milyon lira olduğunu belirterek, "Baktığınızda evet korkunç bir borç, ciddi bir borç. Yürütülebilir mi, sürdürülebilir mi, sürdürülebilir" dedi.

Yeni Malatyaspor'un 2021-2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısı, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Burada konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ligden düştükleri için üzgün olduğunu belirtti.

Kulüp başkanı olarak sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getirerek taraftarlardan özür dileyen Gevrek, "Bu kulübün başkanıysam sorumlusu benim, bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Bu takım düştü, sebepleri, etkenleri var mı? Bunların hepsini burada tek tek tartışırız. Sizin desteklerinizle geldim, siz alkışladınız, takım şampiyon olunca yanımda oldunuz. Takım düşerken de ben sahip çıkmayacak kişi değilim. Şampiyon olurken, UEFA'ya giderken asla 'Ben yaptım' demedim. Taraftarımızla, camiamızla birlikte başardık. Bu takımın başkanı benim. Takım düştü, sorumluluğu ben üzerime alacağım. Varsa bir sıkıntı şimdiden 'Sorumlusu benim' diyorum" diye konuştu.

Gevrek, kentin takıma sahip çıkması ve birlik beraberliğin sağlanmasının ardından takımın tekrar Süper Lig'e çıkacağına inandığını aktardı.

Kulübü 6 yıl borçsuz götürdüğünü, yeni tip koronavirüs salgını sürecine kadar durumun böyle devam ettiğini kaydeden Gevrek, "Bugün 318 milyon lira civarında borcumuz var. Baktığınızda evet korkunç bir borç, ciddi bir borç. Yürütülebilir mi, sürdürülebilir mi, sürdürülebilir. Kulübün 318 milyon lira borcu var, bunların hepsinin çalışmasını yaptık. Elimizde olan varlıklar, genç oyuncularla baktığınızda bu borç 10 milyon avroya kapanır. Bu borcun sadece kur farkı 155 milyon, bu borcu ben mi yaptım değerli arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un menfaati için çeşitli mecralarda konuştuğunu aktaran Gevrek, her yerde takımın haklarını savunduğunu dile getirdi.

Hem takımda hem de Türk futbolunda sıkıntılar bulunduğunu belirten Gevrek, şunları söyledi:

"Gelip geçen çok başkanlar oldu, orada en fazla kalan 3 başkandan biriyim. Kulüpler Birliği, Türk futbolunun ortak faydasının oluştuğu bir yerdir. Biz rakibiz ama o masanın etrafında Türk futbolunun menfaati için konuşuyoruz. Bazıları orada konuşurken arka tarafta farklı konuşuyordu. Hayretler içinde kalıyordum ama bunları da yaşadım. Bugün buraya gelirken düşündüm, vicdanım rahat mı? Benim vicdanım rahat, hatalarım ve eksiklerim var. Bugün mali kongre ibrası olacak, elinizi vicdanınıza koyun, ikna olmuyorsanız ibra etmeyin. Eğer anlattıklarımdan ikna olmuyorsan, şüphen varsa buradaki herkese söylüyorum ibra etmesinler."

Konuşmanın ardından mali tablo oy çokluğuyla ibra edildi.

Kongrede kulübün 2021-2022 sezonu gelir ve gider tablosu 158 milyon 707 bin lira olarak açıklandı. Ayrıca 2022-2023 sezonunun tahmini bütçesi ise 175 milyon lira olarak belirtildi. Tahmini bütçe, oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, genel kurulun başlangıcında divan başkanı Turan Özkan'ın delegelere yönelik "Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Ulu Önder Atatürk ve devrim şehitleri için sizleri bir dakika saygı duruşunda bulunmaya davet ediyorum" sözlerine bazı delegeler tepki gösterdi.

Delegelerin "devrim şehitleri" ifadesi nedeniyle tepki göstermesi üzerine Özkan, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, tüm şehitleri kastettiğini belirtti.