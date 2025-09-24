Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 ZTK maç programını paylaştı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi 26 Eylül Cuma günü saat 14:30'da Riva TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Kura, canlı olarak A Spor'dan aktarılacak.
KURAYA KATILACAK TAKIMLAR
ZTK 3. eleme turu kura çekimine katılacak takımların 39'u, 2. eleme turunu geçen ekipler olacak. 7'si Süper Lig, 10'u ise 1. Lig'den olmak üzere toplamda 56 takım bu turda yarışacak.
Süper Lig'den gelen takımlar:
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Gaziantep Futbol Kulübü
Antalyaspor
Kasımpaşa
Konyaspor
Kayserispor
Trendyol 1. Lig'den gelen takımlar:
Alagöz Holding Iğdır FK
Amed Sportif Faaliyetler
Arca Çorum FK
Ümraniyespor
Ankara Keçiörengücü
Esenler Erokspor
Van Spor Futbol Kulübü
Sakaryaspor
Serik Spor Futbol
SMS Grup Sarıyerspor
ZTK takvim:
3. eleme turu: 28-29-30 Ekim
4. eleme turu: 2-3-4 Aralık
1. grup maçları: 23-24-25 Aralık
2. grup maçları: 13-14-15 Ocak 2026
3. grup maçları: 3-4-5 Şubat 2026
4. grup maçları: 3-4-5 Mart 2026
Final tarihleri daha sona TFF tarafından duyurulacak.