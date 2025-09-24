Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 ZTK maç programını paylaştı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi 26 Eylül Cuma günü saat 14:30'da Riva TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Kura, canlı olarak A Spor'dan aktarılacak.

KURAYA KATILACAK TAKIMLAR

ZTK 3. eleme turu kura çekimine katılacak takımların 39'u, 2. eleme turunu geçen ekipler olacak. 7'si Süper Lig, 10'u ise 1. Lig'den olmak üzere toplamda 56 takım bu turda yarışacak.

Süper Lig'den gelen takımlar:

Alanyaspor

Çaykur Rizespor

Gaziantep Futbol Kulübü

Antalyaspor

Kasımpaşa

Konyaspor

Kayserispor

Trendyol 1. Lig'den gelen takımlar:

Alagöz Holding Iğdır FK

Amed Sportif Faaliyetler

Arca Çorum FK

Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü

Esenler Erokspor

Van Spor Futbol Kulübü

Sakaryaspor

Serik Spor Futbol

SMS Grup Sarıyerspor

ZTK takvim:

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

1. grup maçları: 23-24-25 Aralık

2. grup maçları: 13-14-15 Ocak 2026

3. grup maçları: 3-4-5 Şubat 2026

4. grup maçları: 3-4-5 Mart 2026

Final tarihleri daha sona TFF tarafından duyurulacak.