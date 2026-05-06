Ziraat Türkiye Kupası finaline sayılı günler kala futbolseverlerde heyecan zirveye ulaştı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? 2026 ZTK final maçı hangi gün oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.
2026 ZTK FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
TFF resmi açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleştirilecek.
İLK FİNALİST BELLİ OLDU
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.