Zirve için kritik yarış: Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 48. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler ligde 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 66 puanla 2. sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 36 puan topladı ve 8. basamakta yer alıyor. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, derbi öncesi bu grafiğini sürdürmek istiyor.

LİGDE 48. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 110 gol atarken, Rizespor 45 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek 5-2'lik skorla kazandı.

KARADENİZ EKİBİNE KARŞI SON 13 MAÇI KAZANDI

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 44 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Çaykur Rizespor, Kanarya'yı son olarak 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.

OOSTERWOLDE CEZALI

Sarı-lacivertli takımda Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Oosterwolde, bu sezon toplamda 8. kez sarı kart görerek bu durumu ikinci yaşarken, sezonun ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasında da kırmızı kart görmüş ve Kocaelispor maçında forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcu ligde 27 maçta mücadele etti.

7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu futbolcular bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.