Zirveye ‘Göz’ünü dikti

20.09.2025 04:00:00
Yusuf Körükmez
Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe’ye 3-0 mağlup oldu. Sergen Yalçın yönetiminde 3. maçında 2. yenilgisini alan Kartal, bu sezon çıktığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. hafta açılış maçında İzmir’de Göztepe’ye 3-0 yenildi. SiyahBeyazlılar, bu sezon çıktığı 2. deplasman maçında da mağlup oldu. Kartal, yeni hocası Sergen Yalçın yönetimindeki 3. sınavında 2. kez sahadan yenik ayrıldı.

Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor. Siyah-Beyazlılar bu sezon ligde ve Avrupa’da çıktığı 10 maçta da topu ağlarında gördü. Kartal bu sezon ligdeki 4 maçta 3 kez ilk golü yiyen takım oldu. Göztepe, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 12’ye yükseltip maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ligdeki 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılı takım zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Tribünleri dolduran Göztepeli taraftarlar maçtan önce “Medcezir”i söylerken kale arkasında koreografi oluşturdu. Bir tarafta kulübün efsanelerinin figürleri yer alırken diğer tribünde “Efsane tekrar Avrupa yolunda” yazısı paylaşıld

