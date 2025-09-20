Zirveye ‘Göz’ünü dikti

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. hafta açılış maçında İzmir’de Göztepe’ye 3-0 yenildi. SiyahBeyazlılar, bu sezon çıktığı 2. deplasman maçında da mağlup oldu. Kartal, yeni hocası Sergen Yalçın yönetimindeki 3. sınavında 2. kez sahadan yenik ayrıldı.

Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor. Siyah-Beyazlılar bu sezon ligde ve Avrupa’da çıktığı 10 maçta da topu ağlarında gördü. Kartal bu sezon ligdeki 4 maçta 3 kez ilk golü yiyen takım oldu. Göztepe, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 12’ye yükseltip maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ligdeki 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılı takım zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Tribünleri dolduran Göztepeli taraftarlar maçtan önce “Medcezir”i söylerken kale arkasında koreografi oluşturdu. Bir tarafta kulübün efsanelerinin figürleri yer alırken diğer tribünde “Efsane tekrar Avrupa yolunda” yazısı paylaşıld