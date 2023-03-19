Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:20

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 12:20

Zlatan Ibrahimovic, Udinese karşısında attığı gol ile Costacurta'yı tahtından etmeyi başardı. Costacurta, Serie A'da gol atan en yaşlı futbolcuydu, fakat artık o tahtta İsveçli golcü oturuyor. Futbolseverler futbol efsanesi Ibrahimovic'in hayatını ve hangi takımlarda forma giydiğini merak ediyor. Peki, Zlatan İbrahimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Zlatan İbrahimovic hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

ZLATAN IBRAHİMOVİC KİMDİR?

Ibrahimovic'in babası Šefik Ibrahimovic 1977'de Bosna-Hersek'ten İsveç'e göç ederken Hırvat Jurka Gravic ile tanıştı ve evlendiler. Zlatan Ibrahimovic, 3 Ekim 1981 tarihinde İsveç'in Malmö şehrinde dünyaya geldi. Zlatan'ın babası Müslüman, annesi ise Hristiyandı. Sonra Ibrahimovic'e bir çift futbol ayakkabısı aldılar ve Ibrahimovic 6 yaşında futbola başladı ve amatör olarak Malmö BI'ye geçti. Takımı 4-0 gerideyken devre arasında oyuna girdi ve sekiz gol atarak galibiyeti sağladı. Erken yaşlarda Malmö FF'de düzenli olarak forma giymeye başladı. 15 yaşında futbolu bırakarak deniz kıyısında bir rıhtımda çalıştı. Ama teknik direktörü onu futbola devam etmesi için ikna etti. Ibrahimovic liseyi 9. sınıfta bitirdi. Futbol oynamak için üniversiteyi bıraktı.

İlk kez 2001 yılında formasını giydiği İsveç milli takımında 2010 yılında kaptanlığa yükseldi.

Ibrahimovic, kulüp kariyerine 1990'lı yılların sonlarında Malmö FF'de başladı. Ronald Koeman'in isteğiyle Ajax'a imza attı. 2004'te, 16 milyon €'ya Juventus'a transfer oldu. Serie A'da ün kazandı ve David Trézéguet ile iyi bir ikili oldu. 2006'da, Juventus'un ezeli rakibi Inter'e transfer oldu. 2007 ve 2009 yıllarında Avrupa'da yılın kadrosuna seçildi. 2008-09 sezonunda gol kralı oldu. 2009 yazında Barcelona'ya transfer olan Ibrahimovic, sonraki sezon Milan'a geçti. Milan'ın ekonomik bunalımları nedeniyle transfer listesine koyduğu[kaynak belirtilmeli] Ibrahimovic, 2012 yaz transfer döneminde Fransa ekiplerinden Paris Saint-Germain ile yıllık 14 milyon avroya anlaştı. Milan kulübü, bu transferden 20 milyon € gelir elde etti.

Ibrahimovic Barcelona'ya tarihte en pahalı ikinci futbolcu olarak 69 milyon €'ya transfer oldu. Ayrıca en çok kazanan 8. futbolcu oldu.

2012 yılında, The Guardian'ın En İyi 100 Futbolcu listesi içinde 5. sırada yer aldı. Kariyeri boyunca kazandığı 32 kupa ile dünyanın en çok kupa kazanan futbolcularından birisidir.

Ayrıca İbrahimovic Aralık 2021’de 5 büyük ligde 300. golüne ulaştı.

Aralık 2014'te İsveçli Dagens Nyheter gazetesi İbrahimovic'i tenisçi Björn Borg'dan sonra en büyük ikinci İsveçli sporcu seçti. Saha dışında İbrahimovic, küstah kişiliği ve açık sözlü yorumlarıyla da bilinir.

ZLATAN İBRAHİMOVİC EVLİ Mİ?

Ibrahimovic'in iki öz kardeşi ve üç üvey kardeşi vardır. Helena Seger'le uzun süre birlikte olan Ibrahimovic'in Maximilian ve Vincent adında iki çocuğu vardır. Ibrahimovic, 17 yaşında tekvandoda siyah kuşak aldı. Ibrahimovic İsveççe, Hırvatça, Boşnakça, İngilizce ve İtalyanca'yı akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

Şubat 2011'de yapılan bir röportajda İbrahimovic, boksör Muhammed Ali'nin rol modellerinden biri olduğunu belirtti.

ZLATAN IBRAHİMOVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1999-2001 Malmö

2001-2004 Ajax

2004-2006 Juventus

2006-2009 Inter

2009-2011 Barcelona

2010-2011 Milan (kiralık)

2011-2012 Milan

2012-2016 Paris Saint-Germain

2016-2018 Manchester United

2018-2019 Los Angeles Galaxy

2020- Milan

ZLATAN IBRAHİMOVİC MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1999 İsveç U-18

2001 İsveç U-21

2001- İsveç

ZLATAN IBRAHİMOVİC ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

AJAX

Eredivisie: 2001-02, 2003-04

KNVB beker: 2001-02

Johan Cruijff Shield: 2002

JUVENTUS

Serie A: 2004-05, 2005-06 (calipoli skandalı nedeniyle bu 2 şampiyonluk juventusun elinden alınmıştır)

INTER

Serie A: 2006-07, 2007-08, 2008-09

Supercoppa Italiana: 2006, 2008

BARCELONA

La Liga: 2009-10

Supercopa de España: 2009, 2010

UEFA Süper Kupası: 2009

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2009

AC MİLAN

Serie A: 2010-11, 2021-22

Supercoppa Italiana (1): 2011

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG)

Ligue 1: 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16

Trophée des Champions: 2013, 2014, 2015

Coupe de France: 2014-15, 2015-16

Coupe de la Ligue: 2014, 2015, 2016

MANCHESTER UNİTED

EFL Cup: 2016-17

FA Community Shield: 2016

UEFA Avrupa Ligi: 2017

ZLATAN IBRAHİMOVİC BİREYSEL ÖDÜLLERİ

Serie A Gol Kralı: 2009, 2012

Serie A Yılın Yabancı Futbolcusu: 2005, 2008, 2009, 2011, 2012 [83]

Serie A Yılın Futbolcusu: 2008, 2009, 2011[83]

Guldbollen (11): 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

UEFA Euro Takım Turnuva (1): 2012

UEFA Yılın Takımı: 2007, 2009, UEFA Yılın Takımı#UEFA Yılın Takımı 2013

Yılın İsveçli Erkek Sporcusu: 2007, 2010

Jerringpriset: 2007

Golden Foot (1): 2012

EFL Cup gol kralı: 2016-17 (Daniel Sturridge ile birlikte)



