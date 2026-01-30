Doğayı korumak ucuz yok etmek pahalı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) Doğa İçin Finans Durumu 2026 raporuna göre 2023 yılında, fosil yakıt sübvansiyonlarından kamu hizmetleri ve enerji gibi yüksek etkili sektörlere yapılan yatırımlara kadar, doğaya zarar veren faaliyetlere 7.3 trilyon dolar harcandı.

Bu arada, doğaya dayalı çözümlere sadece 220 milyar dolar destek sağlandı ve özel finansman sadece 23 milyar dolar katkıda bulundu.

Küresel biyoçeşitlilik, iklim ve arazi restorasyonu hedeflerine ulaşmak için, doğaya dayalı çözümlere (NbS) yapılan yatırımların 2030 yılına kadar yıllık 571 milyar ABD dolarına, yani küresel GSYİH’nin sadece yüzde 0.5’ine denk gelecek şekilde 2.5 kat artırılması gerekiyor.