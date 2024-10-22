Fethiye Belediyesi’nden “İki Teker, Sıfır Karbon” projesi

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:50

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:50

Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlenen bilgilere göre; ulaşım sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonu dünya genelinde 1970'ten bu yana 2 kattan fazla arttı ve bu artışın yaklaşık yüzde 80'i karayolu taşımacılığından kaynaklanıyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen Fethiye Belediyesi çalışanları, Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı bir etkinlik yapacak.

Hem çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla, hem de Cumhuriyet’in 101. yılı olması münasebetiyle düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk’e saygı etkinliğinde, belediye çalışanları Fethiye’den Ankara’ya kadar yaklaşık 640 km’lik yolculuğu bisiklet ile gerçekleştirecekler.

“İki teker, sıfır karbon” projesi adıyla gerçekleştirilecek projeye Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar da katılacak. Bayraktar yaptığı açıklamada; “Cumhuriyetin ilanı, 29 Ekim 1923 gecesi Ankara'da 101 pare top atışı ile duyurulmuştu. Şimdi bizler; bisiklet severler olarak, hem çevre temizliğine vurgu yapmak için, hem de Cumhuriyetin ilk yıllarında bisiklet takımı kurduran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına atfen 101. yılın coşkusuyla 29 Ekim 2024‘de Fethiye’den Anıtkabir’e doğru 640 kilometrelik güzergahı bisikletlerimiz ile tamamlamayı planlıyoruz. Atamıza saygı ve şükranlarımızı sunup geri döneceğiz. Ayrıca otomobil yerine bisiklet kullanmak, her 7 kilometrelik mesafede 1 kilogram karbon emisyonunu önlüyor. Halkımızın bisiklet kullanımını teşvik edecek bu proje, iklim değişikliğine de dikkat çekecektir” dedi.

Proje kapsamında pedal basacak olan Fethiye Belediyesi çalışanları, 23 Ekim 2024 tarihinde sabah 09.30’da Fethiye Belediyesi ana hizmet binasından çıkış yapacaklar. Fethiyeli bisikletseverler turu 29 Ekim 2024 günü Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’de tamamlayacaklar.