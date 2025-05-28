İyi haber: Nesli tehlike altındaki kuşların sesi albüme dönüştü

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı desteğiyle yaşama geçen ve Yaz Güvendi’nin yürüttüğü “Türkiye’nin Nesli Tehlike Altındaki Sesleri” projesi kapsamında 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü’nde yayınlanan Miras isimli albümde; Türkiye’nin ormanları, dağları, bozkırları, sulak alanları ve denizlerinde yaşayan ve tehlike altında olan 31 kuş türünün sesine yer verildi. Albümde yer alan kuşlar arasında urkeklik, elmabaş patka, dikkuyruk gibi türler yer alıyor. Albümdeki beş parçadan her biri bir ekosistemi temsil ediyor ve parçalar birbirine bağlanarak dinleyiciyi ormandan dağlara, bozkırlardan sulak alanlara ve en sonunda deniz kıyılarına ulaştırıyor.

Albüm, “Patika” ile ormanlarda başlıyor, “Urkekliğin Yankısı” ile 3000 metredeki zirvelere çıkıyor, “Bozkırın Kanatları” ile düzlüklerde geziniyor, “Elmabaşın Rüyası” ile sulak alanlara varıyor ve “Yelkovanın Yolu” ile denizle buluşup gökyüzüne karışan bir yolculuk ile sona eriyor.

Kuş kolektifi albümü yalnızca bir müzik dinleme deneyimi değil; bir hafıza, bir çağrı ve bir umut olarak tanımlıyor. Her parça bir kuşun sesiyle başlıyor, o kuşa en uygun çalgıyla devam ediyor. Albümde yer alan çalgılar çeng, kopuz, rebab, kam davulu ve ruzba.

Kuş Kolektifi, doğayı ve biyolojik çeşitliliği sanat yoluyla görünür kılmayı; kuşların sesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Bu sesler etrafında bir farkındalık ve dayanışma ağı örmek için kuş gözlemcileri ile sanatçıları bir araya getiriyor. Sanatı bir araç olarak kullanan Kuş Kolektifi, doğa koruma mücadelesine yaratıcı yollarla katkı sunuyor.