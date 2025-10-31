Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

- Avrupa Birliği’nin 2.5 milyon avro finansman sağladığı INNOVATILE Projesi, seramik sektörünün çevresel etkisini azaltmak için yola çıktı. Türkiye’nin de önemli bir ortak olduğu proje ile geliştirilecek yeni teknoloji sayesinde enerji tüketiminde yüzde 35’e, su ve hammadde kullanımında ise yüzde 20’ye varan verimlilik sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, seramik karo değer zincirindeki tüm paydaşların karbonsızlaşma, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi konularında işbirliği yapmalarını teşvik edecek HypocarbonTileTech ağı kurulacaktır.

- Watsons Türkiye’nin gençleri ve sektör profesyonellerini aynı platformda buluşturarak sürdürülebilirlik ve girişimcilik konularında anlamlı ve kalıcı bir değer yaratmak amacıyla düzenlediği Watsons Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Zirvesi, 22–23 Ekim tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’nde gerçekleşti. Zirve öncesinde Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle beş haftalık sürdürülebilirlik ve girişimcilik temalı çevrimiçi eğitim programı düzenlendi.

- Greenpeace Türkiye’nin “Kirletene Ödet, Yükümü Hafiflet” kampanyası kapsamında hazırladığı “Türkiye’de Vergi ve İklim Adaleti” başlıklı raporunda yer alan kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 72’si Türkiye’de mevcut vergi sisteminin adil olmadığını düşünüyor. Bununla birlikte yüzde 80’i iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini engelleme amacıyla zenginlerden ve şirketlerden daha yüksek vergi alınması gerektiği görüşünü destekliyor.

- Bain & Company’nin yayımladığı “The Visionary CEO’s Guide to Sustainability 2025” (Vizyoner CEO’nun Sürdürülebilirlik Rehberi 2025) raporunun üçüncü edisyonu, 2023 ile 2024 arasında düşüşe geçen sürdürülebilirlik önceliğinin tabanda karşılık bulduğunu gösteriyor. CEO’lar son dönemde sürdürülebilirlik hakkında daha az konuşsalar bile bu alanda daha fazla aksiyon alıyorlar.

- Kazdağları Ekoloji Platformu bileşeni ekoloji örgütleri, Çanakkale ili Merkez ilçesi Serçiler ve Terziler köylerinde Koza Altın AŞ tarafından açılmak istenen Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nı kirletecek olan Altın-Gümüş Madeni Projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ikinci kez verilen “ÇED Olumlu” kararının iptali için ortak dava açtı.