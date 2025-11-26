Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

- 5. İstanbul Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi, “Ürün, yöre, insan: Değerin döngüsü” temasıyla Metro Türkiye’nin ev sahipliğinde; Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle gerçekleşti. Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Coğrafi İşaretler Bölümü Başkanı João Onofre, Türkiye ile Avrupa Birliği’ni birbirine bağlayan coğrafi işaret tescilli ürünlere Yenice ıhlamur balının da eklendiğini duyurdu. Böylece Avrupa Birliği’nde korunan Türkiye menşeli ürün sayısı 43’e ulaştı.

- Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük alüminyum üreticisi olan Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik ve sanat projelerine desteğini sürdürüyor. Bu yıl üretim süreçlerinden çıkan hurdalar, “Yeniden + Sanat” sergisinde sanatçılar Sanem Tufan ve Ada Uzundede’nin yorumlarıyla yeni bir anlatıya dönüşüyor. Anadolu’nun kadim belleği ile doğanın şiirsel dili arasında kurulan ortak öyküden doğan eserler Galeri Selvin’de izleyiciyle buluşuyor.

- BTA’nın düzenlediği “Tadında Anadolu Hatay Lezzet Günleri” kasım ve aralık ayı boyunca havalimanlarındaki Tadında Anadolu restoranlarında devam ediyor. Hatay’ın UNESCO “gastronomi şehri” unvanından ilhamla hazırlanan etkinlik, deprem bölgesine destek amacı taşıyor. İstanbul Havalimanı’ndaki ilk durak 17–23 Kasım’da tamamlandı; etkinlik 24–30 Kasım’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda, 1–7 Aralık’ta ise Ankara Esenboğa Havalimanı’nda sürecek. Menüler, Hatay Sultan Sofrası kurucusu Metin Tansal’ın danışmanlığında hazırlanıyor.

- Germanwatch, NewClimate Institute ve Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN International) tarafından hazırlanan İklim Değişikliği Performans Endeksi’nin (CCPI 2026) 21. sayısı yayımlandı. Raporda küresel kişi başına emisyonlarda düşüş ve yenilenebilir enerji kapasitesindeki hızlı artış öne çıkıyor. Ancak rapordaki verilere göre birçok ülkenin iklim politikası Paris hedefleriyle uyumlu düzeye ulaşmış değil.

- Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), COP30 kapsamında İklim ve Temiz Hava Koalisyonu ile birlikte hazırladığı Küresel Metan Durum Raporu’nu yayımladı. Ülkeler BM’ye bu yılın ortasına kadar sunduğu ulusal katkı beyanları ve ulusal Metan Eylem Planları eksiksiz uygulansa bile 2030’a kadar metan emisyonları yalnızca 2020 seviyelerinin yüzde 8 altına inebilecek. Bu oran, ülkelerin taahhütlerinde yer alan yüzde 30’luk düşüş hedefinin oldukça gerisinde kalıyor.

- Boğaziçi Üniversitesi, SENSES Projesi kapsamında Avrupa’daki üniversitelerle işbirliği yaparak fen eğitimi yoluyla çevresel sürdürülebilirlik odaklı öğretim yaklaşımlarını güçlendiriyor. Proje, geleceğin eğitimcilerini çevresel farkındalık ve küresel vatandaşlık bilinciyle yetiştirmeyi hedefliyor.